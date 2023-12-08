Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 8 декабря.

Женщина идет под мокрым снегом. Фото: pixabay

Сегодня, 8 декабря, в Одессе ожидается облачная и прохладная погода. Синоптики в течение дня прогнозируют снег с дождем, также местами на дорогах возможна гололедица. Поэтому сегодня следует быть внимательным.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно.

В течение дня возможны осадки.

Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью — +2°С, днем — +2...+3°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области.

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер ночью юго-восточный, днем восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью -4...+2°С, днем -0...+3°С.

На дорогах области видимость 200-500 метров.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

Сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций предупредили украинцев об опасности. Сегодня, 8 декабря, Украину накроет непогода. На дорогах ожидается сильный гололед.

Напомним, 8 декабря в течение всего дня ожидается снег, который может переходить в мокрый. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +12 °C.

Добавим, с 7 декабря в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий из-за снежного циклона, который уже накрыл юг региона.