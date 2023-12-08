Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Осторожно на дорогах — синоптики предупредили о погоде в Одессе сегодня arrow

Осторожно на дорогах — синоптики предупредили о погоде в Одессе сегодня

8 декабря 2023 06:16
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 8 декабря.
Женщина идет под мокрым снегом. Фото: pixabay
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 8 декабря, в Одессе ожидается облачная и прохладная погода. Синоптики в течение дня прогнозируют снег с дождем, также местами на дорогах возможна гололедица. Поэтому сегодня следует быть внимательным.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно.
  • В течение дня возможны осадки.
  • Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.
  • Температура воздуха ночью — +2°С, днем — +2...+3°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Облачно с прояснениями. Без осадков.
  • Ветер ночью юго-восточный, днем восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью -4...+2°С, днем -0...+3°С.
  • На дорогах области видимость 200-500 метров.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

Сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций предупредили украинцев об опасности. Сегодня, 8 декабря, Украину накроет непогода. На дорогах ожидается сильный гололед.

Напомним, 8 декабря в течение всего дня ожидается снег, который может переходить в мокрый. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +12 °C.

Добавим, с 7 декабря в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий из-за снежного циклона, который уже накрыл юг региона.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме