Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 8 декабря.

Осторожно на дорогах — синоптики предупредили о погоде в Одессе сегодня
Сегодня, 8 декабря, в Одессе ожидается облачная и прохладная погода. Синоптики в течение дня прогнозируют снег с дождем, также местами на дорогах возможна гололедица. Поэтому сегодня следует быть внимательным.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно.
- В течение дня возможны осадки.
- Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.
- Температура воздуха ночью — +2°С, днем — +2...+3°С.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер ночью юго-восточный, днем восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью -4...+2°С, днем -0...+3°С.
- На дорогах области видимость 200-500 метров.
Погода в Украине
Сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций предупредили украинцев об опасности. Сегодня, 8 декабря, Украину накроет непогода. На дорогах ожидается сильный гололед.
Напомним, 8 декабря в течение всего дня ожидается снег, который может переходить в мокрый. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +12 °C.
Добавим, с 7 декабря в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий из-за снежного циклона, который уже накрыл юг региона.
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