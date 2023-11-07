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Обережно, завтра в Одесі штормове попередження

7 листопада 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі оголосили штормове попередження на 8 листопада
Штормове море в Одесі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вранці та в першій половині дня 8 листопада по Одесі та області очікуються пориви південного вітру,15-17 м/с. У зв’язку з цим синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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"У зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів" — йдеться у повідомленні.

Мінна небезпека

Через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їх прибиття до берега, а також їхнього дрейфування вздовж узбережжя.

У разі виявлення морської міни або предметів, які схожі на неї, варто негайно повідомити за номером 102 без будь-яких спроб самостійної обробки.

Гарячі лінії в Одесі

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, станом на 7 листопада на бойовому патрулюванні залишається у Чорному морі ворожий флот. Наразі загрози від ракетоносіїв немає, проте ситуація може змінитися будь-якої миті. 

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