В Одессе объявили штормовое предупреждение на 8 ноября

Штормовое море в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Утром и первой половиной дня 8 ноября по Одессе и области ожидаются порывы южного ветра, 15-17 м/с. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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"В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин под деревьями — в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей" — говорится в сообщении.

Минная опасность

Из-за штормовой погоды в Черном море растет минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

В случае обнаружения морской мины или похожих на нее предметов следует немедленно сообщить по номеру 102 без каких-либо попыток самостоятельной обработки.

Горячие линии в Одессе

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, на 7 ноября на боевом патрулировании остается в Черном море вражеский флот. Пока угрозы от ракетоносителей нет, однако ситуация может измениться в любой момент.