Обікрав будинок на Одещині — на лаву підсудних відправили злочинця
В Одеській області на лаву підсудних відправили чоловіка, якого підозрюють у скоєнні майнових злочинів. Мешканець Подільського району ошукав девʼятьох людей та вкрав у них цінності.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Подробиці злочинної діяльності
Зловмисник влітку, маючи непогашену судимість, скоїв кілька крадіжок із гаражних приміщень та нежитлового будинку у місті Балта. Крім того, він намагався також "обнести" ще два магазини, однак йому завадили охоронці. Своїми діями він завдав збитків потерпілим на 40 тисяч гривень.
Що вдалося вкрасти
- велосипед,
- електричні будівельні інструменти,
- бензопили та мотокоси,
- акумулятор,
- набір гайкових ключів.
Яке покарання загрожує
Злочинцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років увʼязнення. Справу передано до суду.
Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці відправили на лаву підсудних мешканця Білгород-Дністровського району, якого підозрюють у привласненні автівки. 16-річний хлопець вкрав сусідський транспорт, щоб поїхати на прогулянку до сусіднього села.
Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці викрили чоловіка, якого підозрюють у привласненні чужого транспортного засобу. Місцевий мешканець вкрав у сусіда автівку, коли того не було вдома.
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