Обікрав будинок на Одещині — на лаву підсудних відправили злочинця

Місце здійснення злочину. Фото: Нацполіція

В Одеській області на лаву підсудних відправили чоловіка, якого підозрюють у скоєнні майнових злочинів. Мешканець Подільського району ошукав девʼятьох людей та вкрав у них цінності.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Подробиці злочинної діяльності

Зловмисник влітку, маючи непогашену судимість, скоїв кілька крадіжок із гаражних приміщень та нежитлового будинку у місті Балта. Крім того, він намагався також "обнести" ще два магазини, однак йому завадили охоронці. Своїми діями він завдав збитків потерпілим на 40 тисяч гривень.

Що вдалося вкрасти

велосипед,

електричні будівельні інструменти,

бензопили та мотокоси,

акумулятор,

набір гайкових ключів.

Яке покарання загрожує

Злочинцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років увʼязнення. Справу передано до суду.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці відправили на лаву підсудних мешканця Білгород-Дністровського району, якого підозрюють у привласненні автівки. 16-річний хлопець вкрав сусідський транспорт, щоб поїхати на прогулянку до сусіднього села.

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці викрили чоловіка, якого підозрюють у привласненні чужого транспортного засобу. Місцевий мешканець вкрав у сусіда автівку, коли того не було вдома.