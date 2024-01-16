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Обікрав будинок на Одещині — на лаву підсудних відправили злочинця

16 січня 2024 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Обікрав будинок на Одещині — на лаву підсудних відправили злочинця
Місце здійснення злочину. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області на лаву підсудних відправили чоловіка, якого підозрюють у скоєнні майнових злочинів. Мешканець Подільського району ошукав девʼятьох людей та вкрав у них цінності.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Подробиці злочинної діяльності

Зловмисник влітку, маючи непогашену судимість, скоїв кілька крадіжок із гаражних приміщень та нежитлового будинку у місті Балта. Крім того, він намагався також "обнести" ще два магазини, однак йому завадили охоронці. Своїми діями він завдав збитків потерпілим на 40 тисяч гривень. 

Що вдалося вкрасти 

  • велосипед,
  • електричні будівельні інструменти,
  • бензопили та мотокоси,
  • акумулятор,
  • набір гайкових ключів. 

Яке покарання загрожує 

Злочинцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років увʼязнення. Справу передано до суду. 

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці відправили на лаву підсудних мешканця Білгород-Дністровського району, якого підозрюють у привласненні автівки. 16-річний хлопець вкрав сусідський транспорт, щоб поїхати на прогулянку до сусіднього села. 

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці викрили чоловіка, якого підозрюють у привласненні чужого транспортного засобу. Місцевий мешканець вкрав у сусіда автівку, коли того не було вдома.

Одеса
крадіжка
поліція
Одеська область
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