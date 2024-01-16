Обворовал дом в Одесской области — на скамью подсудимых отправили преступника

Место совершения преступления. Фото: Нацполиция

В Одесской области на скамью подсудимых отправили мужчину, которого подозревают в совершении имущественных преступлений. Житель Подольского района обманул девять человек и украл у них ценности.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Подробности преступной деятельности

Злоумышленник летом, обладая непогашенной судимостью, совершил несколько краж из гаражных помещений и нежилого дома в городе Балта. Кроме того, он пытался также обнести еще два магазина, однако ему помешали охранники. Своими действиями он нанес ущерб потерпевшим на 40 тысяч гривен.

Что удалось украсть

велосипед,

электрические строительные инструменты,

бензопилы и мотокосы,

аккумулятор,

набор гаечных ключей.

Какое наказание грозит

Преступнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 и ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Дело передано в суд.

Напомним, в Одесской области правоохранители отправили на скамью подсудимых жителя Белгород-Днестровского района, подозреваемого в присвоении автомобиля. 16-летний парень украл соседский транспорт, чтобы поехать на прогулку в соседнее село.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители разоблачили мужчину, подозреваемого в присвоении чужого транспортного средства. Местный житель украл у соседа автомобиль, когда того не было дома.