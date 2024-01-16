Обворовал дом в Одесской области — на скамью подсудимых отправили преступника
В Одесской области на скамью подсудимых отправили мужчину, которого подозревают в совершении имущественных преступлений. Житель Подольского района обманул девять человек и украл у них ценности.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Подробности преступной деятельности
Злоумышленник летом, обладая непогашенной судимостью, совершил несколько краж из гаражных помещений и нежилого дома в городе Балта. Кроме того, он пытался также обнести еще два магазина, однако ему помешали охранники. Своими действиями он нанес ущерб потерпевшим на 40 тысяч гривен.
Что удалось украсть
- велосипед,
- электрические строительные инструменты,
- бензопилы и мотокосы,
- аккумулятор,
- набор гаечных ключей.
Какое наказание грозит
Преступнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 и ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Дело передано в суд.
Напомним, в Одесской области правоохранители отправили на скамью подсудимых жителя Белгород-Днестровского района, подозреваемого в присвоении автомобиля. 16-летний парень украл соседский транспорт, чтобы поехать на прогулку в соседнее село.
Также мы писали, что в Одесской области правоохранители разоблачили мужчину, подозреваемого в присвоении чужого транспортного средства. Местный житель украл у соседа автомобиль, когда того не было дома.
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