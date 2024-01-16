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Обворовал дом в Одесской области — на скамью подсудимых отправили преступника

16 января 2024 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Обворовал дом в Одесской области — на скамью подсудимых отправили преступника
Место совершения преступления. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области на скамью подсудимых отправили мужчину, которого подозревают в совершении имущественных преступлений. Житель Подольского района обманул девять человек и украл у них ценности.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Подробности преступной деятельности

Злоумышленник летом, обладая непогашенной судимостью, совершил несколько краж из гаражных помещений и нежилого дома в городе Балта. Кроме того, он пытался также обнести еще два магазина, однако ему помешали охранники. Своими действиями он нанес ущерб потерпевшим на 40 тысяч гривен.

Что удалось украсть

  • велосипед,
  • электрические строительные инструменты,
  • бензопилы и мотокосы,
  • аккумулятор,
  • набор гаечных ключей.

Какое наказание грозит

Преступнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 и ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Дело передано в суд.

Напомним, в Одесской области правоохранители отправили на скамью подсудимых жителя Белгород-Днестровского района, подозреваемого в присвоении автомобиля. 16-летний парень украл соседский транспорт, чтобы поехать на прогулку в соседнее село.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители разоблачили мужчину, подозреваемого в присвоении чужого транспортного средства. Местный житель украл у соседа автомобиль, когда того не было дома.

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