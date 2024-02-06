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Обікрав рибальський магазин — в Одесі затримали злочинця

6 лютого 2024 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Обікрав рибальський магазин — в Одесі затримали злочинця
Правоохоронці знайшли викрадене майно. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці викрили містянина, який обікрав рибальську крамницю. Чоловік привласнив товару на суму понад 40 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області. 

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Подробиці злочину

Власник магазину на Тираспольському шосе виявив пошкодження замка на металевій решітці перед вхідними дверима, а також зникнення рибальського приладдя. Після цього він звернувся до поліції. 

Завдяки камерам спостереження злочинця вдалося знайти за два дні, однак він встиг продати "товар" незнайомцю, видавши товар за свій.  

Що вкрав злочинець

  • 8 вудочок та тримачі для них,
  • підсаки,
  • снасті,
  • сітки та інше спорядження для риболовлі.

Яке покарання загрожує

Наразі злочинцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали місцевого мешканця, якого підозрюють у крадіжках. Охоронець недобудованої багатоповерхівки привласнив опалювальні пристрої компанії вартістю понад 240 тисяч гривень.

Також ми писали, що в Одеській області на лаву підсудних відправили посадовицю Білгород-Дністровської районної ради та горе-підрядників. Жінка "подарувала" фірмі, яка робила ремонт укриття, 700 тисяч гривень. 

Одеса
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