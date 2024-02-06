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Обворовал рыболовный магазин — в Одессе задержали преступника

6 февраля 2024 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Обворовал рыболовный магазин — в Одессе задержали преступника
Правоохранители обнаружили похищенное имущество. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители разоблачили горожанина, который обокрал рыболовный магазин. Мужчина присвоил товара на сумму более 40 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности преступления

Владелец магазина на Тираспольском шоссе обнаружил повреждение замка на металлической решетке перед входной дверью, а также исчезновение рыболовных принадлежностей. После этого он обратился в полицию.

Благодаря камерам наблюдения преступника удалось обнаружить за два дня, однако он успел продать "товар" незнакомцу, выдав товар за свой.

Что украл преступник

  • 8 удочек и держатели для них,
  • подсаки,
  • снасти,
  • сетки и другое снаряжение для рыбалки.

Какое наказание грозит

В настоящее время преступнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. Ему грозит до 8 лет заключения. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали местного жителя, подозреваемого в кражах. Охранник недостроенной многоэтажки присвоил отопительные устройства компании стоимостью более 240 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Одесской области на скамью подсудимых отправили чиновник Белгород-Днестровского районного совета и горе-подрядчиков. Женщина "подарила" фирме, которая производила ремонт укрытия, 700 тысяч гривен.

Одесса
кража
полиция
Одесская область
Криминал
Новости Одессы
преступление

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