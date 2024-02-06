Обворовал рыболовный магазин — в Одессе задержали преступника
В Одессе правоохранители разоблачили горожанина, который обокрал рыболовный магазин. Мужчина присвоил товара на сумму более 40 тысяч гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Подробности преступления
Владелец магазина на Тираспольском шоссе обнаружил повреждение замка на металлической решетке перед входной дверью, а также исчезновение рыболовных принадлежностей. После этого он обратился в полицию.
Благодаря камерам наблюдения преступника удалось обнаружить за два дня, однако он успел продать "товар" незнакомцу, выдав товар за свой.
Что украл преступник
- 8 удочек и держатели для них,
- подсаки,
- снасти,
- сетки и другое снаряжение для рыбалки.
Какое наказание грозит
В настоящее время преступнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. Ему грозит до 8 лет заключения. Следствие продолжается.
Напомним, в Одессе правоохранители задержали местного жителя, подозреваемого в кражах. Охранник недостроенной многоэтажки присвоил отопительные устройства компании стоимостью более 240 тысяч гривен.
Также мы писали, что в Одесской области на скамью подсудимых отправили чиновник Белгород-Днестровского районного совета и горе-подрядчиков. Женщина "подарила" фирме, которая производила ремонт укрытия, 700 тысяч гривен.
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