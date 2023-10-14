Обікрав та побив: на Одещині чоловік скоїв напад на колишню дружину

Речі потерпілої. Фото: Національна поліція України

В Одеській області чоловік напав та побив колишню дружину, відібравши її телефон. За скоєне він піде під суд.

Про це повідомляється на сайті поліції Одеської області.

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Деталі інциденту

На спецлінію "102" надійшло повідомлення від жінки про те, що її скривдив чоловік, з яким вона розлучилася пів року тому. Поліцейські з’ясували: колишня подружня пара, яка проживає в одному із сіл Татарбунарської міської громади, зіштовхнулась на вулиці населеного пункту, зав’язалась розмова, а під час спілкування виникла сварка. Під час суперечки чоловік ударив жінку по обличчю, після чого дістав з її сумки мобільний телефон вартістю близько 9000 гривень і втік.

Яке покарання

44-річного правопорушника поліцейські розшукали й вилучили у нього чуже майно, яке вже повернули власниці. Він пояснив, що забрав гаджет, бо вважає, що колишня дружина винна йому кошти за спільне майно. Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо співробітника патрульної поліції, який перевищив службові повноваження. Під час однієї зі змін у Київському районі правоохоронець побив хлопця.

Також ми повідомляли про таке, що у Чехії суд заарештував переселенця з Одеси за знущання з власної дружини. Садист після сварки сильно побив свою другу половинку, потім засунув їй у піхву запалену петарду.

