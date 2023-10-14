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Обворовал и избил: в Одесской области мужчина совершил нападение на бывшую жену

14 октября 2023 13:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Обворовал и избил: в Одесской области мужчина совершил нападение на бывшую жену
Вещи потерпевшей. Фото: Национальная полиция Украины
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области мужчина напал и избил бывшую жену, отобрав ее телефон. За содеянное он пойдет под суд.

Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.

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Детали инцидента

На спецлинию "102" поступило сообщение от женщины о том, что ее обидел мужчина, с которым она развелась полгода назад. Полицейские выяснили: бывшая супружеская пара, проживающая в одном из сел Татарбунарской городской громады, столкнулась на улице населенного пункта, завязался разговор, а во время общения возникла ссора. В ходе спора мужчина ударил женщину по лицу, после чего достал из ее сумки мобильный телефон стоимостью около 9000 гривен и скрылся.

Какое наказание

44-летнего правонарушителя полицейские разыскали и изъяли у него чужое имущество, которое уже вернули владелице. Он объяснил, что забрал гаджет, потому что считает, что бывшая жена должна ему средства за общее имущество. Следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении в открытом похищении чужого имущества, то есть грабеже, совершенном в условиях военного положения. Это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет.

Напомним, Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудника патрульной полиции, превысившего служебные полномочия. Во время одной из смен в Киевском районе милиционер избил парня.

Также мы сообщали о том, что в Чехии суд арестовал переселенца из Одессы за издевательство над собственной женой. Садист после ссоры сильно избил свою вторую половинку, затем сунул ей во влагалище зажженную петарду.

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