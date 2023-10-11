В Одесі судитимуть колишнього поліцейського

Запис інциденту з відеокамери. Фото: Одеська обласна прокуратура

Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо співробітника патрульної поліції, який перевищив службові повноваження. Під час однієї зі змін у Київському районі правоохоронець побив хлопця.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі інциденту

Поліцейський склав на мешканця міста адміністративні матеріали за порушення громадського порядку та не надав йому ознайомитися з наданими даними. Після чого виникла словесна суперечка, в якій працівник поліції вдарив потерпілого по ногах та в обличчя.

Про інцидент стало відомо після звернення потерпілого до лікарні та правоохоронних органів за оприлюднення запису камер спостереження одного з магазинів.

Яке покарання загрожує

Справу за фактом перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України) передали до суду. Колишньому поліцейському загрожує ув'язнення до 8 років.

Нагадаємо, служба Державного бюро розслідувань (ДБР) займається розслідуванням нападу на військовослужбовця. Побиття відбулося в одній з військових частин, розташованих на Одещині.

Також ми писали, що ДБР повідомило про підозру заступнику командира батальйону в одній з військових частин на Одещині. Виявилося, що цей високопосадовець уже майже рік використовував своїх підлеглих не для виконання обов'язків з оборони та захисту України, а для будівництва особистого будинку під Одесою.