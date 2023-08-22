Вдарив ножем за 7 тисяч гривень: в Одесі розслідують напад на переселенця

Затримання зловмисника. Фото: ГУНП в Одеській області

В Одесі був зафіксований випадок розбійного нападу на переселенця. Зловмисник вдарив потерпілого ножем та забрав у нього гроші.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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У вчиненому злочині був жертвою 36-річний переселенець, який запросив до своєї квартири знайомого. Проте сутичка між ними під час алкогольного вживання завершилася нападом, під час якого зловмисник ударив потерпілого ножем та погрожуючи вбивством, відібрав гроші у сумі 7000 гривень.

"У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України, поліцейськими були проведені розшукові заходи в хостелі для переселенців на Соборній площі, де, за оперативною інформацією, міг переховуватися правопорушник", — йдеться в повідомленні.

Слідчі дії поліції. Фото: ГУНП в Одеській області

Обшуки в хостелі

Після розшуку та затримання було вилучено речові докази, які підтверджують скоєний злочин. Проте при затриманні зловмисника виникла непередбачена ситуація, коли його дружина охоронця хостела накинулася ззаду на поліцейського і схопилася за його вогнепальну зброю. Це призвело до фізичного втручання з боку правоохоронця.

Яке покарання чекає на зловмисника

Правоохоронці повідомляють, що йде слідство за статтею, яка передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, служба Державного бюро розслідувань (ДБР) займається розслідуванням нападу на військовослужбовця. Побиття відбулося в одній з військових частин, розташованих на Одещині.