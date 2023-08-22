Ударил ножом за 7 тысяч гривен: в Одессе расследуют нападение на переселенца

Задержание злоумышленника. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе был зафиксирован случай разбойного нападения на переселенца. Злоумышленник ударил потерпевшего ножом и забрал у него деньги.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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В совершенном преступлении был жертвой 36-летний переселенец, пригласивший в свою квартиру знакомого. Однако столкновение между ними во время алкогольного употребления завершилось нападением, во время которого злоумышленник ударил потерпевшего ножом и угрожая убийством, отобрал деньги в сумме 7000 гривен.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, полицейскими были проведены розыскные мероприятия в хостеле для переселенцев на Соборной площади, где, по оперативной информации, мог скрываться правонарушитель", — говорится в сообщении.

Следственные действия полиции. Фото: ГУНП в Одесской области

Обыски в хостеле

После розыска и задержания были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие преступления. Однако при задержании злоумышленника возникла непредвиденная ситуация, когда его жена охранника хостела набросилась сзади на полицейского и схватилась за его огнестрельное оружие. Это привело к физическому вмешательству правоохранителя.

Какое наказание ждет злоумышленника

Правоохранители сообщают, что идет следствие по статье, которая предусматривает лишение свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, служба Государственного бюро расследований (ГБР) занимается расследованием нападения на военнослужащего. Избиение произошло в одной из воинских частей, расположенных в Одесской области.