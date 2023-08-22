Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ударил ножом за 7 тысяч гривен: в Одессе расследуют нападение на переселенца arrow

Ударил ножом за 7 тысяч гривен: в Одессе расследуют нападение на переселенца

22 августа 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ударил ножом за 7 тысяч гривен: в Одессе расследуют нападение на переселенца
Задержание злоумышленника. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе был зафиксирован случай разбойного нападения на переселенца. Злоумышленник ударил потерпевшего ножом и забрал у него деньги.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

В совершенном преступлении был жертвой 36-летний переселенец, пригласивший в свою квартиру знакомого. Однако столкновение между ними во время алкогольного употребления завершилось нападением, во время которого злоумышленник ударил потерпевшего ножом и угрожая убийством, отобрал деньги в сумме 7000 гривен.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, полицейскими были проведены розыскные мероприятия в хостеле для переселенцев на Соборной площади, где, по оперативной информации, мог скрываться правонарушитель", — говорится в сообщении.

Фото: ГУНП в Одесской области
Следственные действия полиции. Фото: ГУНП в Одесской области

Обыски в хостеле

После розыска и задержания были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие преступления. Однако при задержании злоумышленника возникла непредвиденная ситуация, когда его жена охранника хостела набросилась сзади на полицейского и схватилась за его огнестрельное оружие. Это привело к физическому вмешательству правоохранителя.

Какое наказание ждет злоумышленника

Правоохранители сообщают, что идет следствие по статье, которая предусматривает лишение свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, служба Государственного бюро расследований (ГБР) занимается расследованием нападения на военнослужащего. Избиение произошло в одной из воинских частей, расположенных в Одесской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Главные новости Украины 21 августа: базирование F-16 и оборонные договоренности

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз