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Превысил обязанности и ударил мужчину: в Одессе будут судить бывшего полицейского

11 октября 2023 19:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе будут судить бывшего полицейского
Запись инцидента с видеокамерой. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудника патрульной полиции, превысившего служебные полномочия. Во время одной из смен в Киевском районе правоохранитель избил парня.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали инцидента

Полицейский составил на жителя города административные материалы за нарушение общественного порядка и не предоставил ему ознакомиться с предоставленными данными. После чего возник словесный спор, в котором работник полиции ударил потерпевшего по ногам и лицу.

Об инциденте стало известно после обращения потерпевшего в больницу и правоохранительные органы за обнародование записи камер наблюдения одного из магазинов.

Какое наказание грозит

Дело по факту превышения служебных полномочий, сопровождавшееся насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины) было передано в суд. Бывшему полицейскому грозит заключение до 8 лет.

Напомним, служба Государственного бюро расследований (ГБР) занимается расследованием нападения на военнослужащего. Избиение произошло в одной из воинских частей, расположенных в Одесской области.

Также мы писали, что ГБР сообщила о подозрении заместителю командира батальона в одной из воинских частей в Одесской области. Оказалось, что этот высокопоставленный чиновник уже почти год использовал своих подчиненных не для выполнения обязанностей по обороне и защите Украины, а для строительства личного дома под Одессой.

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