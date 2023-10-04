Підірвав гранату всередині жінки

Чоловік збирається напасти на жінку. Фото ілюстративне: google.com

У Чехії суд заарештував переселенця з Одеси за знущання з власної дружини. Садист після сварки сильно побив свою другу половинку, потім засунув їй у піхву запалену петарду.

Про це Новини.LIVE дізналися з чеських ЗМІ.

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За інформацією чеської поліції, інцидент трапився в гуртожитку в селі Кожлани. 35-річний чоловік побив жінку, а потім вставив їй у піхву петарду, яку підірвав. Після цього він відвіз жінку до лікарні, де стверджував, що це побутова травма. Проте лікарі викликали поліцію, яка одразу затримала зловмисника.

"До нас поступила пацієнтка з серйозною травмою в області статевих органів, у неї була сильна кровотеча", — розповів лікар, знайомий із ситуацією.

Реакція поліції

Наразі поліція не може стовідсотково стверджувати, що потерпіла жінка була жертвою домашнього насилля, оскільки вона після операції перебуває у реанімації та не може дати свідчень.

"Ми можемо підтвердити, що стався напад на молоду жінку, яку госпіталізували через отримані травми. Чоловіка затримали. Наразі ведеться кримінальне провадження", — сказала речниця поліції.

Наразі одеситу загрожує до 10 років позбавлення волі у чеській в'язниці.

Нагадаємо, в Одесі працівниця благодійного фонду вбила свого чоловіка. Правоохоронці повідомляють, що вона протягом довгого часу потерпала від домашнього насилля.

Також ми писали, що правоохоронці Одеси викрили та затримали 37-річного зловмисника, який став підозрюваним у вбивстві. Жертва отримала ножові поранення у живіт і померла від отриманих травм.