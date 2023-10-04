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Взорвал петарду внутри женщины: в Чехии задержали одессита

4 октября 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Взорвал гранату внутри женщины
Полиция задержала мужчину. Фото: чешские СМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Чехии суд арестовал переселенца из Одессы за издевательство над собственной женой. Садист после ссоры сильно избил свою вторую половинку, затем сунул ей во влагалище зажженную петарду.

Об этом Новини.LIVE узнали из чешских СМИ.

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По информации чешской полиции, инцидент произошел в общежитии в селе Кожланы. 35-летний мужчина избил женщину, а затем вставил ей во взорвавшееся влагалище петарду. После этого он увез женщину в больницу, где утверждал, что это бытовая травма. Однако врачи вызвали полицию, сразу задержавшую злоумышленника.

"К нам поступила пациентка с серьезной травмой в области половых органов, у нее было сильное кровотечение", — рассказал врач, знакомый с ситуацией.

Реакция полиции

Полиция не может полностью утверждать, что потерпевшая женщина была жертвой домашнего насилия, поскольку она после операции находится в реанимации и не может дать показаний.

"Мы можем подтвердить, что произошло нападение на молодую женщину, которую госпитализировали из-за полученных травм. Мужчину задержали. В настоящее время ведется уголовное производство", — сказала спикер полиции.

В настоящее время одесситу грозит до 10 лет лишения свободы в чешской тюрьме.

Напомним, в Одессе работница благотворительного фонда убила своего супруга. Правоохранители сообщают, что она долгое время страдала от домашнего насилия.

Также мы писали, что стражи порядка Одессы разоблачили и задержали 37-летнего злоумышленника, который стал подозреваемым в убийстве. Жертва получила ножевые ранения в живот и скончалась от полученных травм.

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