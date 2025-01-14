В Одесі працівниця аптеки крала гроші з двох кас

Поліцейський допитує підозрювану. Фото: поліція Одеської області

Працівниця мережі аптек в Одесі привласнювала собі виручку закладів. Таким чином вона збагатилася на 42 тис. грн. Тепер жінці загрожує ув'язнення.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у вівторок, 14 січня.

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Хитрий план

Про зникнення чималої суми грошей правоохоронцям повідомила власниця двох аптек у Приморському районі міста. З'ясувалося, що до події причетна 30-річна асистентка фармацевта, яка працювала в обох закладах.

Жінка забирала з кас від 10 до 12 тис. грн, записуючи це як службову видачу грошей. Це тривало три дні. Привласнені кошти асистентка витратила на власні потреби.

Що загрожує затриманій

Працівниці повідомили про підозру у привласнені чужого майна. Вона може потрапити до в'язниці на вісім років з позбавленням на три роки права обіймати певні посади.

Нагадаємо, в Одеській області затримали серійних крадіїв. Також у регіоні чоловік з ножем побив жінку й відібрав у неї автомобіль.