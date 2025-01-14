В Одессе работница аптеки воровала деньги из двух касс

Полицейский допрашивает подозреваемую. Фото: полиция Одесской области

Работница сети аптек в Одессе присваивала себе выручку заведений. Таким образом она обогатилась на 42 тыс. грн. Теперь женщине грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области во вторник, 14 января.

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Хитрый план

О пропаже немалой суммы денег правоохранителям сообщила владелица двух аптек в Приморском районе города. Выяснилось, что к происшествию причастна 30-летняя ассистентка фармацевта, которая работала в обоих заведениях.

Женщина забирала из касс от 10 до 12 тыс. грн, записывая это как служебную выдачу денег. Это продолжалось три дня. Присвоенные средства ассистентка потратила на собственные нужды.

Что грозит задержанной

Работнице сообщили о подозрении в присвоении чужого имущества. Она может попасть в тюрьму на восемь лет с лишением на три года права занимать определенные должности.

Напомним, в Одесской области задержали серийных воров. Также в регионе мужчина с ножом избил женщину и отбрал у нее автомобиль.