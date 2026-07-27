Оборона Одеси: військові готові до найгіршого сценарію

Військовий зі зброєю. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

Марія Луценко Редактор

Одеса та Одеська область залишаються одними з головних напрямків для російських атак. Українські військові готують регіон до різних сценаріїв і посилюють оборону міста. Сили оборони готові реагувати на нові загрози, зокрема можливу спробу ворога просунутися в напрямку Одеси.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів командир оперативно-тактичного угруповання "Одеса" Денис Носіков, передає Новини.LIVE.

Захист від атак

Одним із головних завдань ОТУ "Одеса" є захист Одещини від повітряних атак. Цю роботу військові виконують цілодобово разом з іншими складовими Сил оборони. Денис Носіков зазначив, що російські війська постійно змінюють тактику та використовують нові технології. Через це не всі проблеми вдається вирішити одразу, однак військові продовжують посилювати захист регіону.

За його словами, українські сили знищують більшість ракет і ударних безпілотників типу "Шахед", які запускає противник. Водночас навіть один дрон, який досягає цілі, може завдати значних руйнувань і призвести до жертв.

"Ми знищуємо приблизно 90% ракет і "Шахедів", які запускає противник. Однак людям це важко пояснити, адже, якщо, наприклад, 99% засобів збито, але один "Шахед" кудись прилетить і будуть наслідки, то населення вважатиме, що ми десь всі разом недопрацьовуємо", — пояснив командир.

Рубежі оборони

Окремий напрямок роботи — підготовка Одеси до кругової оборони. Вона охоплює місто та смугу відповідальності ОТУ "Одеса", яка включає Одеську область і частину Миколаївщини. За словами Носікова, підготовка міста до кругової оборони вже завершується. Система захисту передбачає фортифікаційні споруди, протитанкові рови, невибухові протипіхотні перешкоди та інші інженерні засоби. Оборона побудована у три рубежі. Перший — зовнішній, другий — проміжний, а третій — внутрішній. Разом вони мають створити багаторівневу систему захисту міста.

"Дуже всього багато. Це дуже велика, потужна система оборони міста Одеса і Одеської області, яка майже унеможливлює просування ворога у разі, якщо він ухвалить рішення, йти на Одесу", — наголосив Носіков.

Інші напрямки

ОТУ "Одеса" також контролює Придністровський напрямок, де військові виконують завдання з оборони. Ще один важливий напрямок — Кінбурнський. За словами командира, українські сили готові реагувати і на можливу загрозу висадки морського десанту. Військові враховують такий сценарій під час планування оборони й підготовки сил.

Таким чином, оборона Одещини передбачає не лише захист від ракетних і дронових атак. Українські військові готуються до різних варіантів розвитку подій та посилюють оборонні рубежі, щоб не допустити просування ворога в регіон.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна вже проводить першу фазу операції з деокупації Криму. Йдеться про удари по транспортній та паливно-енергетичній інфраструктурі півострова й шляхах, якими Росія постачає туди ресурси. Таким чином російське угруповання намагаються ізолювати від постачання. Це може створити умови для подальшого звільнення Криму.

Також Новини.LIVE писали, що Росія знову повернулася до теми можливого наступу на Одесу та почала активно поширювати заяви про нові "буферні зони". Проте основну ставку окупанти роблять не на сухопутний наступ, а на повітряні удари по українських містах. Одеса залишається однією з цілей таких атак.