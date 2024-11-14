На Одещині на аукціони виставили степи і ліси під виглядом рілля

Степ на Миколаївщині. Фото: Facebook/Регіональний ландшафтний парк "Тилігульський"

Ще наприкінці серпня "Земельний банк" запустив перші онлайн-аукціони з оренди державних земель сільськогосподарського призначення. Екологи стверджують, що значна частина ділянок — це не рілля, а природні ландшафти.

Про це повідомили в Українській природоохоронній групі у четвер, 14 листопада.

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Що здають в оренду

За підрахунками екологів, в Одеській області 21% всіх земель, які планують виставити на аукціон, є повністю або частково степовими або вкритими лісом. Йдеться про понад 1 250 га. У Миколаївській області в оренду хочуть здати понад 990 га степів, луків і лісів (4,7% всіх земель).

"Найбільш показовим прикладом планів держави знищувати природу є, те що в межах Одещини 99% всіх природних територій розташовані практично єдиним масивом в межах Петровірівської громади, де на аукціон планують виставити понад 1200 га степів та лісів в долині річки Середній Куяльник", — говорять в Українській природоохоронній групі.

Суперечить закону

Екологи запевняють, що такі дії суперечать Закону України "Про основні засади екологічної політики", а також міжнародним конвенціям, які підписала Україна.

"Ми знову звернулися до ТОВ "Земельний банк" з вимогою не здійснювати продаж з торгів під розорювання конкретно цих природних ділянок", — повідомили природоохоронці.

Нагадаємо, на Одещині іноземна громадянка незаконно привласнила землю заповідника. Також у регіоні повернули державі частину території національного парку.