В Одесской области на аукционы выставили степи и леса под видом пашни

Степь на Николаевщине. Фото: Facebook/Региональный ландшафтный парк "Тилигульский"

Еще в конце августа "Земельный банк" запустил первые онлайн-аукционы по аренде государственных земель сельскохозяйственного назначения. Экологи утверждают, что значительная часть участков — это не пашня, а природные ландшафты.

Об этом сообщили в Украинской природоохранной группе в четверг, 14 ноября.

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Сдающие в аренду

По подсчетам экологов, в Одесской области 21% всех земель, которые планируют выставить на аукцион, полностью или частично степные, или покрыты лесом. Речь идет о более чем 1250 га. В Николаевской области в аренду хотят сдать более 990 га степей, лугов и лесов (4,7% всех земель).

"Наиболее показательным примером планов государства уничтожать природу является то, что в пределах Одесчины 99% всех природных территорий расположены практически единственным массивом в пределах Петроверовской общины, где на аукцион планируют выставить более 1200 га степей и лесов в долине реки Средний Куяльник", — говорят в Украинская природоохранная группа.

Противоречит закону

Экологи уверяют, что такие действия противоречат Закону Украины "Об основных принципах экологической политики", а также международным конвенциям, которые подписала Украина.

"Мы снова обратились к ООО "Земельный банк" с требованием не осуществлять продажу с торгов под распашку конкретно этих природных участков", — сообщили охранники природы.

Напомним, в Одесской области иностранная гражданка незаконно присвоила землю заповедника. Также в регионе вернули государству часть территории национального парка.