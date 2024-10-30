До одеського БЕБ прийшли з обшуком

Працівники ДБР. Фото: ілюстративне/ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у територіальному управлінні Бюро економічної безпеки в Одеській області. Причиною може бути розслідування зловживань, пов'язаних з експортом зерна.

Про це повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

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Що відомо

За непідтвердженою інформацією, детективи ДБР перевіряють інформацію щодо махінацій навколо "зернового коридору". Мова йде про ухиляння експортерів сільгосппродукції від податків на суму у понад 10 млрд грн.

Повідомлення про обшуки. Фото: скриншот

У ДБР та БЕБ ситуацію поки не коментують.

Нагадаємо, НАБУ розслідує справу про ймовірне заволодіння коштами Ізмаїльського морського торговельного порту. За версією слідства, через змову на тендерах приватний підприємець міг привласнити понад 39 млн грн. Також в Одеській області правоохоронці зайнялися оборонним підприємством, яке заплатило понад 2 млн грн за невиконані послуги.