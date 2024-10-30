К одесскому БЭБ пришли с обыском

Сотрудники ГБР. Фото: иллюстративный/ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в территориальном управлении Бюро экономической безопасности в Одесской области. Причиной может быть расследование злоупотреблений, связанных с экспортом зерна.

Об этом сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

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Что известно

По неподтвержденной информации, детективы ГБР проверяют информацию о махинациях вокруг "зернового коридора". Речь идет об уклонении экспортеров сельхозпродукции от налогов на сумму более 10 млрд грн.

Уведомление об обысках. Фото: скриншот

В ГБР и БЭБ ситуацию пока не комментируют.

Напомним, НАБУ расследует дело о вероятном завладении средствами Измаильского морского торгового порта. По версии следствия, из-за сговора на тендерах частный предприниматель мог присвоить более 39 млн грн. Также в Одесской области правоохранители занялись оборонным предприятием, которое заплатило более 2 млн грн за невыполненные услуги.