ворог ховається за мирним населенням

Артилерія окупантів поміж житлових будинків

Окупанти на Кінбурнській косі ставлять свою артилерію поміж житлових будинків. Таким чином ворог намагається заховатися за мирним населенням.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" розповіла речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

"Окупанти розміщують свою реактивну артилерію поміж житлових будинків, щоб підступно обстрілювати наші позиції та мирні громади. Ворог розуміє, що в такому випадку не отримає вогонь у відповідь", — зазначила Наталія Гуменюк.

За її словами, сьогоднішній ранковий обстріл — це черговий прояв тероризму з боку ворога, бо він так намагається заховатися за мирним населенням.

Саме тому розташовує на Кінбурнській косі свою артилерію поміж місцевих мешканців, між дворами для того, щоб ускладнити роботу українських військових у відповідь.

"Наші воїни попри такі складнощі мають свої засоби впливу на ворога, щоб загарбники не могли підтягувати підкріплення", — зауважила Наталія Гуменюк.

Крім того, вона зазначила, що наразі контрбатарейна робота Сил оборони Півдня спрямовна на те, щоб якомога далі відсунути артилерію російського ворога, з якої той обстрілює підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, вранці 13 березня 2023 року зс рф, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили артобстріл села Солончаки Куцурубської територіальної громади Миколаївського району. Внаслідок обстрілу загинули батьки 7-річного хлопчика. Дитина з пораненнями госпіталізована до лікарні.

Фото: Слово і Діло