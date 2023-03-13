враг прячется за мирным населением

Артиллерия окупантов среди жилых домов

Оккупанты на Кинбурнской косе ставят свою артиллерию среди жилых домов. Таким образом, враг пытается спрятаться за мирным населением.

Об этом в эфире "Единого марафона" рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Оккупанты размещают свою реактивную артиллерию между жилыми домами, чтобы коварно обстреливать наши позиции и мирные общины. Враг понимает, что в таком случае не получит ответный огонь", — отметила Наталья Гуменюк.

По ее словам, сегодняшний утренний обстрел — это очередное проявление терроризма со стороны врага, потому что он так пытается спрятаться за мирным населением.

Именно поэтому располагает на Кинбурнской косе свою артиллерию среди местных жителей, между дворами для того, чтобы усложнить работу украинских военных в ответ.

"Наши воины, несмотря на такие сложности, имеют свои средства влияния на врага, чтобы захватчики не могли подтягивать подкрепление", — отметила Наталья Гуменюк.

Кроме того, она рассказала, что контрбатарейная работа Сил обороны Юга направлена на то, чтобы как можно дальше отодвинуть артиллерию российского врага, с которой тот обстреливает подконтрольную Украине территорию.

Напомним, утром 13 марта 2023 года военные россии, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, осуществили артобстрел села Солончаки Куцурубской территориальной общины Николаевского района. В результате обстрела погибли родители 7-летнего мальчика. Ребенок с ранениями госпитализирован в больницу.

Фото: Слово и Дело