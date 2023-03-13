Прокуратура Миколаївщини розпочала розслідування за фактом ранкового обстрілу

Ворог обстріляв мирне населення

Слідчі розпочали розслідування за фактом обстрілу мирного населення. Проводяться заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, вранці 13 березня 2023 року зс рф, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили артобстріл села Солончаки Куцурубської територіальної громади Миколаївського району. Внаслідок обстрілу загинули батьки 7-річного хлопчика. Дитина з пораненнями госпіталізована до лікарні",— йдеться у повідомленні.

Також до лікарні госпіталізовано ще трьох мешканців села з різним ступеням тілесних ушкоджень.

Зруйновано житлові будинки, господарські споруди.

Наразі на місці події, проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора. Вилучено уламки боєприпасів.

На місцях подій працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції, працівники ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні вранці ворог підступно вдарив з реактивної системи залпового вогню. Обстріл здійснили по протилежному берегу Дніпровського лиману. В результаті обстрілу, в одному з будинків вбито чоловіка, з-під завалів рятувальники вилучили загиблу жінку і поранену 7-ти річну дитину, яку забрала швидка.