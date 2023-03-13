Прокуратура Николаевской области начала расследование по факту утреннего обстрела

Враг обстрелял мирное население

Следователи начали расследование по факту обстрела мирного населения. Проводятся мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, утром 13 марта 2023 года из россии, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, осуществили артобстрел села Солончаки Куцурубской территориальной общины Николаевского района. В результате обстрела погибли родители 7-летнего мальчика. Ребенок с ранениями - в больнице", — сообщают в прокуратуре.

Также в больницу госпитализированы еще трое жителей села с разной степенью телесных повреждений.

Разрушены жилые дома, хозяйственные постройки.

Сейчас на месте происшествия проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора. Изъяты обломки боеприпасов.

На местах происшествия работают прокуроры, следователи СБУ и полиции, работники ГСЧС.

Напомним, сегодня утром враг коварно ударил с реактивной системы залпового огня. Обстрел произвели по противоположному берегу Днепровского лимана. В результате обстрела, в одном из домов убит мужчина, из-под завалов спасатели изъяли погибшую женщину и раненого 7-летнего ребенка, которого забрала скорая.