Нова пошта на Одещині пообіцяла компенсації клієнтам, майно яких було знищено дроновим обстрілом РФ

Зруйноване відділення. Фото: Нова пошта

Користувачам Нової пошти, посилки яких були знищені під час нічної російської атаки дронами на Одещину, пообіцяли компенсації. Крім того, для зручності мешканців у місті відкриють мобільне відділення.

Про це повідомляє прес-служба Нової пошти.

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Компенсації та мобільне відділення

У Новій пошті повідомили, що вже зв'язуються з клієнтами, чиї посилки були знищені у зруйнованому дронами відділенні. Підприємство пообіцяло надати компенсації усім, чиє майно постраждало внаслідок атаки.

"Ми зв’язуємося з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок російської атаки, щодо компенсації", — йдеться у повідомленні Нової пошти.

Крім того, підприємство найближчим часом планує відкрити мобільне відділення, аби місцеві мешканці мали змогу відправляти і приймати посилки.

Повідомлення Нової пошти. Фото: скриншот

Обстріл 30 травня

В Одеській області внаслідок атаки безпілотників РФ виникла пожежа у відділенні Нової Пошти. Також були пошкоджені поряд розташовані вантажні автомобілі. Рятувальники, спільно з працівниками Національної гвардії України, ліквідували пожежу на площі 300 м кв. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нічну атаку на Одещину. А також про атаку в ніч проти 26 травня.