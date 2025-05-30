Новая почта в Одесской области пообещала компенсации клиентам, имущество которых было уничтожено дроновым обстрелом РФ

Обстрел Новой почты на Одесчине — клиентам пообещали компенсации
Пользователям Новой почты, посылки которых были уничтожены во время ночной российской атаки дронами в Одесской области, пообещали компенсации. Кроме того, для удобства жителей в городе откроют мобильное отделение.
Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.
Компенсации и мобильное отделение
В Новой почте сообщили, что уже связываются с клиентами, чьи посылки были уничтожены в разрушенном дронами отделении. Предприятие пообещало предоставить компенсации всем, чье имущество пострадало в результате атаки.
"Мы связываемся с клиентами, чьи посылки были уничтожены в результате российской атаки, относительно компенсации",— говорится в сообщении Новой почты.
Кроме того, предприятие в ближайшее время планирует открыть мобильное отделение, чтобы местные жители имели возможность отправлять и принимать посылки.
Обстрел 30 мая
В Одесской области в результате атаки беспилотников РФ возник пожар в отделении Новой Почты. Также были повреждены рядом расположенные грузовые автомобили. Спасатели, совместно с работниками Национальной гвардии Украины, ликвидировали пожар на площади 300 м кв. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, недавно мы писали о ночной атаке в Одесской области. А также об атаке в ночь на 26 мая.
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