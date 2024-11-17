Освітні заклади Одеси адаптуються до екстрених умов

Діти в укритті. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після обстрілів, що спричинили перебої з електрикою, водопостачанням і теплом, школи та садочки Одеси впроваджують альтернативні режими роботи. В Департаменті освіти закликають батьків і вчителів бути готовими до змін.

Про це повідомила директор Департаменту освіти та науки міста Одеси Олена Буйневич.

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Допис Олени Буйневич. Фото: скриншот

Як працюватимуть школи завтра

За її словами, школи переходять на скорочений розклад у тих закладах, де немає тепла, світла чи води. Уроки завершуватимуться до 15:30.

"В усіх школах є генератори, паливо, укриття й коридори будуть освітлені. Якщо ситуація не зміниться, можливий перехід на дистанційне навчання, особливо якщо запаси води вичерпаються", — зазначила Олена Буйневич.

Як працюватимуть садочки

Щодо садочків, дітей прийматимуть за теперішніх умов, але просять батьків скорочувати час перебування малюків у закладах, якщо це можливо.

"Ми маємо генератори й запас палива для підігріву груп. Готуємо швидкі страви, а дітей одягаємо тепліше", — додала директор Департаменту.

Окремо відкрито 80 Пунктів Незламності на базі одеських шкіл, які працюють після 15:00. Влада закликає гостей пунктів з розумінням ставитися до наявності дітей у закладах і дотримуватися порядку.

Нагадаємо, окупанти вранці обстріляли Одещину. В регіоні немає опалення, води та електроенергії. Загинуло двоє співробітників ДТЕК.