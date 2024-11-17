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Стало відомо, хто загинув унаслідок атаки по Одещині

17 листопада 2024 13:30
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Двоє загиблих і постраждалий підліток внаслідок ракетного обстрілу Одещини
Жінка, в будинок якої влучила ракета, плаче. Фото: ДСНС
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Вранці 17 листопада російські війська завдали ракетних ударів по Одещині, поціливши в енергетичну інфраструктуру. Загинули двоє співробітників енергооб’єкта, проводиться розслідування.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі

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Допис прокуратури. Фото: скриншот

Загинули енергетики

За даними слідства, вранці 17 листопада збройні сили РФ завдали масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі регіону. Внаслідок атаки загинули двоє співробітників енергооб’єкта, які перебували на місці.

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Правоохоронці на місці влучання. Фото: Одеська прокуратура

В Одеському районі зафіксовано руйнування приватних житлових будинків, господарських споруд та пошкодження автомобілів. Постраждав 17-річний хлопець, якого з осколковими пораненнями доставлено до лікарні.

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Пошкоджений будинок внаслідок атаки. Фото: Одеська прокуратура

Розпочато розслідування

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). На місцях обстрілів працюють співробітники екстрених служб, правоохоронці та слідчі. Вони продовжують огляд постраждалих територій, фіксують злочини, скоєні РФ, та збирають докази для розслідування.

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Зруйнований будинок на Одещині. Фото: Одеська прокуратура

Нагадаємо, наразі на Одещині є перебої з теплом, водою та електропостачанням. У регіоні розгортають пункти незламності. Також масованої атаки з боку ворога зазнав і сусідній Миколаїв. Дрони-камікадзе "Shahed 131/136" атакували цивільні об'єкти, у результаті чого загинули дві жінки, ще шестеро осіб отримали поранення, зокрема двоє дітей.

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси енергетика загибель

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