Двоє загиблих і постраждалий підліток внаслідок ракетного обстрілу Одещини

Стало відомо, хто загинув унаслідок атаки по Одещині
Вранці 17 листопада російські війська завдали ракетних ударів по Одещині, поціливши в енергетичну інфраструктуру. Загинули двоє співробітників енергооб’єкта, проводиться розслідування.
Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Загинули енергетики
За даними слідства, вранці 17 листопада збройні сили РФ завдали масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі регіону. Внаслідок атаки загинули двоє співробітників енергооб’єкта, які перебували на місці.
В Одеському районі зафіксовано руйнування приватних житлових будинків, господарських споруд та пошкодження автомобілів. Постраждав 17-річний хлопець, якого з осколковими пораненнями доставлено до лікарні.
Розпочато розслідування
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). На місцях обстрілів працюють співробітники екстрених служб, правоохоронці та слідчі. Вони продовжують огляд постраждалих територій, фіксують злочини, скоєні РФ, та збирають докази для розслідування.
Нагадаємо, наразі на Одещині є перебої з теплом, водою та електропостачанням. У регіоні розгортають пункти незламності. Також масованої атаки з боку ворога зазнав і сусідній Миколаїв. Дрони-камікадзе "Shahed 131/136" атакували цивільні об'єкти, у результаті чого загинули дві жінки, ще шестеро осіб отримали поранення, зокрема двоє дітей.
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