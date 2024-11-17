Двоє загиблих і постраждалий підліток внаслідок ракетного обстрілу Одещини

Жінка, в будинок якої влучила ракета, плаче. Фото: ДСНС

Вранці 17 листопада російські війська завдали ракетних ударів по Одещині, поціливши в енергетичну інфраструктуру. Загинули двоє співробітників енергооб’єкта, проводиться розслідування.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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Допис прокуратури. Фото: скриншот

Загинули енергетики

За даними слідства, вранці 17 листопада збройні сили РФ завдали масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі регіону. Внаслідок атаки загинули двоє співробітників енергооб’єкта, які перебували на місці.

Правоохоронці на місці влучання. Фото: Одеська прокуратура

В Одеському районі зафіксовано руйнування приватних житлових будинків, господарських споруд та пошкодження автомобілів. Постраждав 17-річний хлопець, якого з осколковими пораненнями доставлено до лікарні.

Пошкоджений будинок внаслідок атаки. Фото: Одеська прокуратура

Розпочато розслідування

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). На місцях обстрілів працюють співробітники екстрених служб, правоохоронці та слідчі. Вони продовжують огляд постраждалих територій, фіксують злочини, скоєні РФ, та збирають докази для розслідування.

Зруйнований будинок на Одещині. Фото: Одеська прокуратура

Нагадаємо, наразі на Одещині є перебої з теплом, водою та електропостачанням. У регіоні розгортають пункти незламності. Також масованої атаки з боку ворога зазнав і сусідній Миколаїв. Дрони-камікадзе "Shahed 131/136" атакували цивільні об'єкти, у результаті чого загинули дві жінки, ще шестеро осіб отримали поранення, зокрема двоє дітей.