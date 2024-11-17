Двое погибших и пострадавший подросток в результате ракетных обстрелов Одесщины

Женщина, в дом которой попала ракета, плачет. Фото: ГСЧС

Утром 17 ноября российские войска нанесли ракетные удары по Одесчине, попав в энергетическую инфраструктуру. Погибли два сотрудника энергообъекта, проводится расследование.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Погибли энергетики

По данным следствия, утром 17 ноября вооруженные силы РФ нанесли массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре региона. В результате атаки погибли двое сотрудников энергообъекта, которые находились на месте.

Правоохранители на месте попадания. Фото: Одесская прокуратура

В Одесском районе зафиксировано разрушение частных жилых домов, хозяйственных построек и повреждение автомобилей. Пострадал 17-летний парень, который с осколочными ранениями доставлен в больницу.

Поврежден дом вследствие атаки. Фото: Одесская прокуратура

Начато расследование

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). На местах обстрелов работают сотрудники экстренных служб, правоохранители и следователи. Они продолжают осмотр пострадавших территорий, фиксируют преступления, совершенные РФ и собирают доказательства для расследования.

Разрушенный дом в Одесской области. Фото: Одесская прокуратура

Напомним, сейчас в Одесской области есть перебои с теплом, водой и электроснабжением. В регионе разворачивают пункты несокрушимости. Также массированную атаку со стороны врага испытал и соседний Николаев. Дроны-камикадзе "Shahed 131/136" атаковали гражданские объекты, в результате чего погибли две женщины, еще шесть человек получили ранения, в том числе двое детей.