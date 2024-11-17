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Стало известно, как будут работать городские школы завтра

17 ноября 2024 14:04
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Образовательные заведения Одессы адаптируются к экстренным условиям
Дети в укрытии. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

После обстрелов, повлекших за собой перебои с электричеством, водоснабжением и теплом, школы и садики Одессы внедряют альтернативные режимы работы. В Департаменте образования призывают родителей и учителей быть готовыми к переменам.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки города Одессы Елена Буйневич.

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Сообщение Елены Буйневич. Фото: скриншот

Как будут работать школы завтра

По ее словам, школы переходят на сокращенное расписание в заведениях, где нет тепла, света или воды. Уроки будут завершаться до 15.30.
"Во всех школах есть генераторы, топливо, укрытия и коридоры будут освещены. Если ситуация не изменится, возможен переход на дистанционное обучение, особенно если запасы воды иссякнут", — отметила Елена Буйневич.

Как будут работать садики

Относительно садов, детей будут принимать в нынешних условиях, но просят родителей сокращать время пребывания малышей в заведениях, если это возможно.

"У нас есть генераторы и запас топлива для подогрева групп. Готовим быстрые блюда, а детей одеваем теплее", — добавила директор Департамента.

Отдельно открыто 80 Пунктов Несокрушимости на базе одесских школ, работающих после 15:00. Власти призывают гостей пунктов с пониманием относиться к наличию детей в заведениях и соблюдать порядок.

Напомним, оккупанты утром обстреляли Одесчину. В регионе нет отопления, воды и электроэнергии. Погибли два сотрудника ДТЭК.

Одесса школы учеба Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

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