Образовательные заведения Одессы адаптируются к экстренным условиям

Стало известно, как будут работать городские школы завтра
После обстрелов, повлекших за собой перебои с электричеством, водоснабжением и теплом, школы и садики Одессы внедряют альтернативные режимы работы. В Департаменте образования призывают родителей и учителей быть готовыми к переменам.
Об этом сообщила директор Департамента образования и науки города Одессы Елена Буйневич.
Как будут работать школы завтра
По ее словам, школы переходят на сокращенное расписание в заведениях, где нет тепла, света или воды. Уроки будут завершаться до 15.30.
"Во всех школах есть генераторы, топливо, укрытия и коридоры будут освещены. Если ситуация не изменится, возможен переход на дистанционное обучение, особенно если запасы воды иссякнут", — отметила Елена Буйневич.
Как будут работать садики
Относительно садов, детей будут принимать в нынешних условиях, но просят родителей сокращать время пребывания малышей в заведениях, если это возможно.
"У нас есть генераторы и запас топлива для подогрева групп. Готовим быстрые блюда, а детей одеваем теплее", — добавила директор Департамента.
Отдельно открыто 80 Пунктов Несокрушимости на базе одесских школ, работающих после 15:00. Власти призывают гостей пунктов с пониманием относиться к наличию детей в заведениях и соблюдать порядок.
Напомним, оккупанты утром обстреляли Одесчину. В регионе нет отопления, воды и электроэнергии. Погибли два сотрудника ДТЭК.
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