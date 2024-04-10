Обстріл Одеси ракетами та дронами 10 квітня — прокурори розслідують порушення законів війни

Ракета та дрон у небі. Ілюстративне фото: depositphotos

Сьогодні, 10 квітня, ворог на світанку спрямував на Одеську область ракети, також під час атаки була застосована балістика. Внаслідок ударів у місті є пошкодження критичної та цивільної інфраструктури, прокурори вже почали досудове розслідування.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Наслідки атаки

Сьогодні, 10 квітня, близько 5:30 збройні сили РФ завдали ракетних ударів по Одещині.

"Ворог поцілив по об'єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури. Поранення різного ступеня отримали двоє працівників транспортного підприємства, їх госпіталізовано", — йдеться у повідомленні відомства.

Також внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок, автівки містян.

Атака на Одещину 10 квітня — що відомо

Нагадаємо, цієї ночі Одесу охопила повітряна тривога. В місті лунали лунали потужні вибухи. Росія запустила крилату ракету з території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє людей.

Також в Одесі сьогодні, 10 квітня, містяни із самого ранку чують вибухи. Спочатку Росія запустила крилату ракету з території тимчасово окупованого Криму. Пізніше ворог випустив розвідувальні дрони у регіон. По ворожих БпЛА активно велась робота сил протиповітряної оборони.