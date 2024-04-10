Обстрел Одессы ракетами и дронами 10 апреля — прокуроры расследуют нарушение законов войны

Ракета и дрон в небе. Иллюстративное фото: depositphotos

Сегодня, 10 апреля, враг с рассветом направил на Одесскую область ракеты, также во время атаки была применена баллистика. В результате ударов в городе повреждение критической и гражданской инфраструктуры, прокуроры уже начали досудебное расследование.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Последствия атаки

Сегодня, 10 апреля, около 5:30 вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по Одесчине.

"Враг попал по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Ранения разной степени получили двое работников транспортного предприятия, они госпитализированы", — говорится в сообщении ведомства.

Также в результате атаки поврежден энергетический объект, частный дом, автомобили горожан.

Атака на Одесчину 10 апреля — что известно

Напомним, этой ночью Одессу охватила воздушная тревога. В городе звучали мощные взрывы. Россия запустила крылатую ракету с территории временно оккупированного Крыма. В результате вражеских обстрелов пострадали два человека.

Также в Одессе сегодня, 10 апреля, горожане с самого утра слышат взрывы. Первоначально Россия запустила крылатую ракету с территории временно оккупированного Крыма. Позже враг выпустил разведывательные дроны в регион. По вражеским БпЛА активно велась работа сил противовоздушной обороны.