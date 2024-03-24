Обстріли Миколаївщини 24 березня — які наслідки

Уламки ворожого боєприпасу. Фото: Нацполіція

У ніч проти 24 березня, ворожа армія атакувала Миколаївську область із застосуванням різного типу озброєння. На щастя, жертв серед населення немає.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Обстріли Миколаївщини

Увечері 23 березня окупанти здійснили точкові ракетні удари по Миколаївщині. Росія випустила по Миколаївському району крилаті ракети, а вночі застосувала балістику. Ворог поцілив по відкритій території вже за межами населених пунктів, люди внаслідок удару не постраждали.

Також росіяни завдали артилерійських ударів по Очаківській та Куцурубській громадах. Окрім цього, ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Поранених та загиблих, на щастя, немає.

Робота сил ППО

Як повідомляє Вітай Кім, минулої ночі у Миколаївській області сили ППО успішно знищили ворожі дрони.

"У ніч на 24 березня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136"", — зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 березня росіяни завдали масового удару по Україні. Внаслідок удару в Одесі пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, через що довелося знову запровадити стабілізаційні відключення.

Також ми писали, що жителі Миколаївської області чули потужні вибухи 21 березня. У регіоні лунала повітряна тривога, пов'язана із загрозою балістики.