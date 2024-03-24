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Обстрелы Николаевщины 24 марта — какие последствия

24 марта 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Обстрелы Николаевщины 24 марта — какие последствия
Обломки вражеского боеприпаса. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В ночь на 24 марта, вражеская армия атаковала Николаевскую область с применением разного типа вооружения. К счастью, жертв среди населения нет.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Вечером 23 марта оккупанты совершили точечные ракетные удары по Николаевщине. Россия выпустила по Николаевскому району крылатые ракеты, а ночью применила баллистику. Враг попал по открытой территории уже за пределами населенных пунктов, люди в результате удара не пострадали.

Также россияне нанесли артиллерийские удары по Очаковской и Куцурубской общинам. Кроме того, вражеские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Раненых и погибших, к счастью, нет.

Работа сил ПВО

Как сообщает Витай Ким, минувшей ночью в Николаевской области силы ПВО успешно уничтожили вражеские дроны.

"В ночь на 24 марта, силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены три БпЛА типа "Shahed 131/136"" , — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 22 марта россияне нанесли массовый удар по Украине. В результате удара в Одессе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего пришлось снова ввести стабилизационные отключения.

Мы писали, что жители Николаевской области слышали мощные взрывы 21 марта. В регионе звучала воздушная тревога, связанная с угрозой баллистики.

Одесса
российские войска
Николаев
Николаевская область
Виталий Ким
Новости Одессы
ПВО
дрон Шахид-136
ракеты
дроны

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