Обстрелы Николаевщины 24 марта — какие последствия
В ночь на 24 марта, вражеская армия атаковала Николаевскую область с применением разного типа вооружения. К счастью, жертв среди населения нет.
Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Обстрелы Николаевщины
Вечером 23 марта оккупанты совершили точечные ракетные удары по Николаевщине. Россия выпустила по Николаевскому району крылатые ракеты, а ночью применила баллистику. Враг попал по открытой территории уже за пределами населенных пунктов, люди в результате удара не пострадали.
Также россияне нанесли артиллерийские удары по Очаковской и Куцурубской общинам. Кроме того, вражеские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Раненых и погибших, к счастью, нет.
Работа сил ПВО
Как сообщает Витай Ким, минувшей ночью в Николаевской области силы ПВО успешно уничтожили вражеские дроны.
"В ночь на 24 марта, силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены три БпЛА типа "Shahed 131/136"" , — говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь на 22 марта россияне нанесли массовый удар по Украине. В результате удара в Одессе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего пришлось снова ввести стабилизационные отключения.
Мы писали, что жители Николаевской области слышали мощные взрывы 21 марта. В регионе звучала воздушная тревога, связанная с угрозой баллистики.
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