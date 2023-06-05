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Обстріли Миколаївщини: ворог ховається за мирним населенням

5 червня 2023 11:02
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Беженар Тетяна
журналіст
Обстріли Миколаївщини: ворог ховається за мирним населенням
Обстріли Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Ворог продовжує систематичний обстріл Миколаївської області. Найбільше потерпають Очаківська та Куцурубська громади.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" розказала керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк

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За її словами, напередодні ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади та безпосередньо місту Очаків. Пошкоджено житлові будинки та господарську споруду. Постраждалих  нема.

"Російські війська не дотримуються правил ведення війни. Вони методично раз на день обстрілюють Миколаївщину, зокрема, морські транспортні шляхи, Очаків та Куцурубську громаду. Окупант ховається за мирними населенням, б’ють по житлових будинках, об’єктах рекреації. Таким чином вони намагаються нагадати, що перебувають на Кінбурнській косі. Хоча ми знаємо, що  вони не постійно там. Ворог розміщує серед мирного населення зброю, обстрілює прибережну територію і відступає. Таким чином, вони тероризують цей напрямок",— розказала Наталя Гуменюк.

Також вона додала, що окупанти очікують на контрнаступ, але не знають, з якої сторони все почнеться, тому нервують. Це, відповідно, впливає на їх морально-психологічний стан.

"Вони не можуть собі дозволити перебувати на одному місці, весь час переміщуються, дехто намагається розчинитися серед цивільних і втекти",— резюмувала Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, станом на ранок 5 червня у Чорному морі перебувають 10 ворожих кораблів. Серед них один ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами".

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