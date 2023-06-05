У Чорному морі зафіксовано ракетоносій, споряджений "Калібрами"

Російські кораблі. Фото: Міністерство оборони РФ

Станом на ранок 5 червня у Чорному морі перебувають 10 ворожих кораблів. Серед них один ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами".

Про це в ранковому ефірі Київ24 повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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"Загроза з моря і в морі залишається до тих пір, поки триває війна і є ворог. Наразі в Чорному морі зафіксовано 10 російських кораблів, серед них один надводний ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами". Їх пуск може відбутися у будь-який момент. І тут треба розуміти, що загроза обстрілу може бути не лише прибережних територій, але й інших областей України. Адже дальність польоту такої ракети може становити до 2500 тисяч кілометрів",— зазначила Наталя Гуменюк.

Також вона додала, що море продовжує бути замінованим, періодично до узбережжя приносить міни. А відтак залишається дуже велика небезпека їх вибуху.

Зазначимо, напередодні ворог вивів в Чорне море на бойове чергування надводний ракетоносій. Напоготові 8 "Калібрів", пуск яких може відбутися у будь-який момент.

Нагадаємо, російські військові посилили обстріли Очакова та акваторії Дніпро-Бузького лиману. Таким чином вони намагаються продемонстрували свою присутність і перевагу на цьому напрямку.