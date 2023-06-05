В Черном море зафиксирован ракетоноситель, снаряженный "Калибрами"

Российские корабли. Фото: Министерство обороны РФ

По состоянию на утро 5 июня в Черном море находятся 10 вражеских кораблей. Среди них один ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами".

Об этом в утреннем эфире Киев24 сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Угроза с моря и в море остается до тех пор, пока идет война и есть враг. В настоящее время в Черном море зафиксировано 10 российских кораблей, среди них один надводный ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами". Их пуск может состояться в любой момент. И здесь нужно понимать, что угроза обстрела может быть не только прибрежных территорий, но и других областей Украины. Ведь дальность полета такой ракеты может составить до 2500 тысяч километров", — отметила Наталья Гуменюк.

Также она добавила, что море продолжает быть заминированным, периодически на побережье приносит мины. Следовательно, остается очень большая опасность их взрыва.

Отметим, накануне враг вывел в Черное море на боевое дежурство надводный ракетоноситель с 8 "Калибрами", пуск которых может произойти в любой момент.

Напомним, российские военные усилили обстрелы Очакова и акватории Днепро-Бугского лимана. Таким образом, они пытаются продемонстрировать свое присутствие и преимущество на этом направлении.