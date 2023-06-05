Обстрелы Николаевщины: враг прячется за мирным населением

Обстрелы Николаевщины. Фото: Николаевская ОВА

Враг продолжает систематический обстрел Николаевской области. Больше всего страдают Очаковская и Куцурубская громады.

Об этом в эфире "Единого марафона" рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк

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По ее словам, накануне враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины и непосредственно городу Очаков. Повреждены жилые дома и хозяйственное сооружение. Пострадавших нет.

"Российские войска не соблюдают правила ведения войны. Они методично ежедневно обстреливают Николаевщину, в частности, морские транспортные пути, Очаков и Куцурубскую громаду. Оккупант прячется за мирным населением, бьет по жилым домам, объектам рекреации. Таким образом они пытаются напомнить, что находятся на Кинбурнской косе. Хотя мы знаем, что они не постоянно там. Враг размещает среди мирного населения оружие, обстреливает прибрежную территорию и отступает. Таким образом ,они терроризируют это направление", — рассказала Наталья Гуменюк.

Также она добавила, что оккупанты ожидают контрнаступления, но не знают, с какой стороны все начнется, поэтому нервничают. Это, соответственно, влияет на их морально-психологическое состояние.

"Они не могут себе позволить находиться на одном месте, все время перемещаются, некоторые пытаются раствориться среди гражданских и убежать",— резюмировала Наталья Гуменюк.

Напомним, на утро 5 июня в Черном море находятся 10 вражеских кораблей. Среди них один ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами".