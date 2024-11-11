У Молдові впали фальшиві дрони РФ ― навіщо вони потрібні

Обстріли Одещини ― як РФ намагається обдурити українську ППО
Російські дрони, які під час обстрілу Одещини впали на територію Молдови, виявилися "Пародіями". Їхня мета ― відвертати увагу українських сил ППО.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України у понеділок, 11 листопада.
Що відомо про фальш-дрони
За даними ГУР, протягом жовтня РФ випустила по Україні понад 2 тис. безпілотників. Приблизно половина з них ― приманки або фальшиві цілі, якими росіяни намагаються відволікти увагу та перевантажити українську ППО.
"Пародія" ― один із основних дронів-приманок, які агресор масово застосовує у повітряних атаках. 10 листопада 2024 року два таких дрони впали на території Молдови", ― розповідають розвідники.
У ГУР пояснили, що "Пародії" не мають бойової частини, але радіолокаційно імітують шахеди. За даними розвідки, модуль польотного контролера такого дрона містить деталі, виготовлені у Китаї (компанії Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарії (STMicroelectronics) та Тайваню (SONiX Technology).
Безпілотники у Молдові
Нагадаємо, під час атаки на Одеську область вночі проти 10 листопада моніторингові канали повідомляли про російський дрон, який залетів на територію Молдови з Чорного моря. Вранці безпілотник знайшли біля села Фарладани.
Нагадаємо, це не перший такий випадок. Наприклад, у квітні уламки збитого безпілотника виявили поблизу міста Етулія-Владічень Вулканештського району Молдови.
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