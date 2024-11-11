В Молдове упали фальшивые дроны РФ ― зачем они нужны

Фальшивый дрон. Фото: ГУР

Российские дроны, которые при обстреле Одесчины упали на территорию Молдовы, оказались "Пародиями". Их цель – отвлекать внимание украинских сил ПВО.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в понедельник, 11 ноября.

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Что известно о фальш-дронах

По данным ГУР, в течение октября РФ выпустила по Украине более 2 тысяч беспилотников. Приблизительно половина из них ― приманки или фальшивые цели, которыми россияне пытаются отвлечь внимание и перегрузить украинскую ПВО.

"Пародия" ― один из основных дронов-приманок, которые агрессор массово применяет в воздушных атаках. 10 ноября 2024 года два таких дрона упали на территории Молдовы", ― рассказывают разведчики.

В ГУР объяснили, что у "Пародии" нет боевой части, но радиолокационно она имитирует шахеды. По данным разведки, модуль полетного контроллера такого дрона содержит детали, изготовленные в Китае (компании Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарии (STMicroelectronics) и Тайване.

Беспилотники в Молдове

Напомним, во время атаки на Одесскую область в ночь на 10 ноября мониторинговые каналы сообщали о российском дроне, который залетел на территорию Молдовы с Черного моря. Утром беспилотник обнаружили возле села Фарладаны.

Напомним, это не первый подобный случай. К примеру, в апреле обломки сбитого беспилотника обнаружили вблизи города Этулия-Владичень Вулканештского района Молдовы.