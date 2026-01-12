Відео
Україна
Головна Одеса Обстріли Одещини — яка ситуація з інфраструктурою сьогодні

Обстріли Одещини — яка ситуація з інфраструктурою сьогодні

Дата публікації: 12 січня 2026 16:01
Обстріли Одещини: світло, транспорт і пункти незламності
Рятувальник на місці атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Росія постійно обстрілює Одещину, зокрема критичну та цивільну інфраструктуру. У місті й області зберігається складна ситуація з електропостачанням, частина абонентів залишається без світла. Попри це, тепло і вода подаються, а служби працюють безперервно.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

Нічна атаки

Вночі РФ атакувала Одесу дронами. Постраждала цивільна інфраструктура. Удар прийшовся по житловій забудові, де мешкають мирні люди. Пошкоджено п’ять будинків. Двоє людей, які постраждали під час атаки, перебувають у стані середньої тяжкості. Медики надали їм необхідну допомогу. Їхній стан стабільний.

"П’ять будинків було пошкоджено, двоє потерпілих, їм надано всю необхідну медичну допомогу", — повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

Ситуація зі світлом

Проблеми з електропостачанням в Одесі та області тривають уже понад місяць. Після нічної атаки частина мікрорайонів залишилася без світла. Відновлювальні бригади працюють, щоб повернути електроенергію.

"Зараз є абоненти, які перебувають без освітлення, але тепло і вода подаються в повному обсязі", — зазначив Олег Кіпер.

Через нестабільне електропостачання електротранспорт у місті не працює. Щоб люди могли пересуватися містом, на маршрути вийшли автобуси, надані іншими регіонами. Вони курсують безкоштовно.

"Близько 40 автобусів уже сьогодні працюють на маршрутах і перевозять людей безкоштовно", — сказав Кіпер.

Робота пунктів незламності

На Одещині працюють 600 пунктів незламності, з них близько 400 — в Одесі. Найбільше людей приходять туди у вечірні години, коли вдома немає світла. Пункти залишаються відкритими незалежно від кількості відвідувачів. Крім того, вони стали більш зручними та функціональними. У великих пунктах є місця для ночівлі, у менших — генератори, тепло, гарячі напої та дитячі куточки.

"Люди можуть зігрітися, підзарядити гаджети й далі займатися своїми справами", — розповів керівник ОВА.

Навчання дітей

Навчальний семестр на Одещині розпочався у змішаному форматі. Більшість громад від сьогодні повернулися до очного навчання. Частина громад продовжила канікули або працює онлайн.

"Ми дали громадам можливість самостійно визначитися з форматом навчання", — зазначив Кіпер.

Ситуація на дорогах

Попри морози, ситуація на автошляхах області залишається контрольованою. Сильних снігопадів немає, дорожні служби працюють у штатному режимі. У разі погіршення погоди техніка готова вийти на дороги.

"Ми підготовлені до складних погодних умов і постійно контролюємо ситуацію", — підсумував очільник області.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вдень, 12 січня в Одесі пролунали вибухи. Також ми писали, що ворог атакував завод у Білгород-Дністровському.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси світло атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
