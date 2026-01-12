Обстріли Одещини: світло, транспорт і пункти незламності

Рятувальник на місці атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Росія постійно обстрілює Одещину, зокрема критичну та цивільну інфраструктуру. У місті й області зберігається складна ситуація з електропостачанням, частина абонентів залишається без світла. Попри це, тепло і вода подаються, а служби працюють безперервно.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Нічна атаки

Вночі РФ атакувала Одесу дронами. Постраждала цивільна інфраструктура. Удар прийшовся по житловій забудові, де мешкають мирні люди. Пошкоджено п’ять будинків. Двоє людей, які постраждали під час атаки, перебувають у стані середньої тяжкості. Медики надали їм необхідну допомогу. Їхній стан стабільний.

"П’ять будинків було пошкоджено, двоє потерпілих, їм надано всю необхідну медичну допомогу", — повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

Ситуація зі світлом

Проблеми з електропостачанням в Одесі та області тривають уже понад місяць. Після нічної атаки частина мікрорайонів залишилася без світла. Відновлювальні бригади працюють, щоб повернути електроенергію.

"Зараз є абоненти, які перебувають без освітлення, але тепло і вода подаються в повному обсязі", — зазначив Олег Кіпер.

Через нестабільне електропостачання електротранспорт у місті не працює. Щоб люди могли пересуватися містом, на маршрути вийшли автобуси, надані іншими регіонами. Вони курсують безкоштовно.

"Близько 40 автобусів уже сьогодні працюють на маршрутах і перевозять людей безкоштовно", — сказав Кіпер.

Робота пунктів незламності

На Одещині працюють 600 пунктів незламності, з них близько 400 — в Одесі. Найбільше людей приходять туди у вечірні години, коли вдома немає світла. Пункти залишаються відкритими незалежно від кількості відвідувачів. Крім того, вони стали більш зручними та функціональними. У великих пунктах є місця для ночівлі, у менших — генератори, тепло, гарячі напої та дитячі куточки.

"Люди можуть зігрітися, підзарядити гаджети й далі займатися своїми справами", — розповів керівник ОВА.

Навчання дітей

Навчальний семестр на Одещині розпочався у змішаному форматі. Більшість громад від сьогодні повернулися до очного навчання. Частина громад продовжила канікули або працює онлайн.

"Ми дали громадам можливість самостійно визначитися з форматом навчання", — зазначив Кіпер.

Ситуація на дорогах

Попри морози, ситуація на автошляхах області залишається контрольованою. Сильних снігопадів немає, дорожні служби працюють у штатному режимі. У разі погіршення погоди техніка готова вийти на дороги.

"Ми підготовлені до складних погодних умов і постійно контролюємо ситуацію", — підсумував очільник області.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вдень, 12 січня в Одесі пролунали вибухи. Також ми писали, що ворог атакував завод у Білгород-Дністровському.