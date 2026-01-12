Обстрелы Одесской области: свет, транспорт и пункты несокрушимости

Обстрелы Одесчины — какая ситуация с инфраструктурой сегодня
Россия постоянно обстреливает Одесскую область, в том числе критическую и гражданскую инфраструктуру. В городе и области сохраняется сложная ситуация с электроснабжением, часть абонентов остается без света. Несмотря на это, тепло и вода подаются, а службы работают непрерывно.
Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Ночная атаки
Ночью РФ атаковала Одессу дронами. Пострадала гражданская инфраструктура. Удар пришелся по жилой застройке, где живут мирные люди. Повреждены пять домов. Два человека, которые пострадали во время атаки, находятся в состоянии средней тяжести. Медики оказали им необходимую помощь, их состояние стабильное.
"Пять домов были повреждены, двое пострадавших, им оказана вся необходимая медицинская помощь", — сообщил глава ОГА Олег Кипер.
Ситуация со светом
Проблемы с электроснабжением в Одессе и области продолжаются уже больше месяца. После ночной атаки часть микрорайонов осталась без света. Восстановительные бригады работают, чтобы вернуть электроэнергию.
"Сейчас есть абоненты, которые находятся без освещения, но тепло и вода подаются в полном объеме", — отметил Олег Кипер.
Из-за нестабильного электроснабжения электротранспорт в городе не работает. Чтобы люди могли передвигаться по городу, на маршруты вышли автобусы, предоставленные другими регионами. Они курсируют бесплатно.
"Около 40 автобусов уже сегодня работают на маршрутах и перевозят людей бесплатно", — сказал Кипер.
Работа пунктов несокрушимости
В Одесской области работают 600 пунктов несокрушимости, из них около 400 — в Одессе. Больше всего людей приходят туда в вечерние часы, когда дома нет света. Пункты остаются открытыми независимо от количества посетителей. Кроме того, они стали более удобными и функциональными. В больших пунктах есть места для ночлега, в меньших — генераторы, тепло, горячие напитки и детские уголки.
"Люди могут согреться, подзарядить гаджеты и дальше заниматься своими делами", — рассказал руководитель ОВА.
Обучение детей
Учебный семестр в Одесской области начался в смешанном формате. Большинство громад с сегодняшнего дня вернулись к очному обучению. Часть громад продолжила каникулы или работает онлайн.
"Мы дали громадам возможность самостоятельно определиться с форматом обучения", — отметил Кипер.
Ситуация на дорогах
Несмотря на морозы, ситуация на автодорогах области остается контролируемой. Сильных снегопадов нет, дорожные службы работают в штатном режиме. В случае ухудшения погоды техника готова выйти на дороги.
"Мы подготовлены к сложным погодным условиям и постоянно контролируем ситуацию", — подытожил глава области.
Напомним, мы сообщали, что днем, 12 января в Одессе прогремели взрывы. Также мы писали, что враг атаковал завод в Белгород-Днестровском.
