Головна Одеса Обстріли та інформаційні атаки — Одещина в центрі уваги

Обстріли та інформаційні атаки — Одещина в центрі уваги

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 15:50
Ситуація в Одесі: ППО, атаки дронів і робота спецслужб
Наслідки однієї з атак. Фото ілюстративне: Олег Кіпер/Telegram

В Одеській області наразі ситуація відносно спокійна. Вранці сили ППО знищили кілька дронів, які летіли на регіон. Водночас наслідки попередніх атак залишаються важкими — є постраждалі, серед них діти. Влада також фіксує активні спроби інформаційного та диверсійного впливу з боку Росії.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

Удари по Одещині

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, серйозних загроз станом на ранок не зафіксовано. Однак, з дев’ятої години ранку в напрямку регіону запускали кілька дронів типу Shahed, однак усі їх знищили сили протиповітряної оборони. Він подякував військовим за роботу та наголосив, що саме завдяки їм область зустріла день без нових ударів.

"Остання доба більш-менш була спокійна. Сили ППО знищили дрони, які зранку були направлені на Одеський регіон. Дякую нашим силам оборони за спокійний ранок", — зазначив Олег Кіпер.

Він також нагадав про обстріл напередодні Нового року, коли через атаку постраждала цілі родини. Шестеро людей, зокрема троє дітей, отримали поранення. Наймолодшому з них — лише сім місяців. В одній із сімей батьків з важкими опіками доправили до спеціалізованої лікарні у Львові, діти залишаються під наглядом лікарів в Одесі.

Інформаційний тиск

Очільник ОВА підтвердив, що Росія продовжує інформаційні атаки та спроби диверсій у регіоні. За його словами, ворог системно просуває наративи про "руський" характер Одеси та намагається впливати через різні канали. Водночас українські спецслужби оперативно реагують і запобігають таким загрозам.

"Ворог не спить, але наші спецслужби дають достойну відповідь. Ми бачимо ці спроби і знаємо, як на них реагувати", — підкреслив Кіпер.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чого прагне Росія атакуючи порти Одещини. Також ми писали про те, що РФ змінила тактику обстрілів Одещини.

Автор:
Долженко Катерина
