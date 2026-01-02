Ситуация в Одессе: ПВО, атаки дронов и работа спецслужб

Последствия одной из атак. Фото иллюстративное: Олег Кипер/Telegram

В Одесской области сейчас ситуация относительно спокойная. Утром силы ПВО уничтожили несколько дронов, которые летели на регион. В то же время последствия предыдущих атак остаются тяжелыми — есть пострадавшие, среди них дети. Власти также фиксируют активные попытки информационного и диверсионного воздействия со стороны России.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама

Читайте также:

Удары по Одесской области

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, серьезных угроз по состоянию на утро не зафиксировано. Однако, с девяти часов утра в направлении региона запускали несколько дронов типа Shahed, однако все их уничтожили силы противовоздушной обороны. Он поблагодарил военных за работу и отметил, что именно благодаря им область встретила день без новых ударов.

"Последние сутки более-менее были спокойными. Силы ПВО уничтожили дроны, которые утром были направлены на Одесский регион. Спасибо нашим силам обороны за спокойное утро", — отметил Олег Кипер.

Он также напомнил об обстреле накануне Нового года, когда из-за атаки пострадала целые семьи. Шесть человек, в том числе трое детей, получили ранения. Самому младшему из них — всего семь месяцев. В одной из семей родителей с тяжелыми ожогами доставили в специализированную больницу во Львове, дети остаются под наблюдением врачей в Одессе.

Информационное давление

Глава ОВА подтвердил, что Россия продолжает информационные атаки и попытки диверсий в регионе. По его словам, враг системно продвигает нарративы о "русском" характере Одессы и пытается влиять через различные каналы. В то же время украинские спецслужбы оперативно реагируют и предотвращают такие угрозы.

"Враг не спит, но наши спецслужбы дают достойный ответ. Мы видим эти попытки и знаем, как на них реагировать", — подчеркнул Кипер.

Напомним, мы сообщали о том, чего хочет Россия атакуя порты Одесской области. Также мы писали о том, что РФ изменила тактику обстрелов Одесской области.