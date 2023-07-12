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Очільниця департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА подала у відставку

12 липня 2023 11:30
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Анна Мурадова
Редактор
Очільниця департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА подала у відставку
Наталія Одарій-Захарʼєва. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Стало відомо, що директорка департаменту охорони здоровʼя Одеської ОВА Наталія Одарій-Захарʼєва написала заяву на звільнення за власним бажанням. Наразі остаточне рішення ще не прийнято. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної адміністрації.

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Заяву про звільнення Наталія Одарій-Захарʼєва написала вчора. Наразі його розглядає голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Остаточне рішення ще не прийнято. 

Що відомо про Наталю Одарій-Захарʼєву

 Її професійний шлях розпочався у 1998 році, коли вона почала працювати в Одеському психоневрологічному диспансері. Протягом десяти років вона займала відповідальну посаду 

У 2004 році вона успішно закінчила Одеський медичний університет зі спеціальністю "Сестринська справа". З 2008 року вона набувала досвід на різних посадах управління охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації. 

З 2020 року очолила департамент охорони здоровʼя Одеської ОДА.

Нагадаємо, Одеська обласна військова адміністрація внесла пропозицію про звільнення з посади начальника РВА Юрія Крука. Відповідну заяву направлену до Офісу Президента підписав Олег Кіпер.

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