Глава департамента здравоохранения Одесской ОВА подала в отставку
Стало известно, что директор департамента здравоохранения Одесской ОВ Наталья Одарий-Захарьева написала заявление на увольнение по собственному желанию. Окончательное решение еще не принято.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной администрации.
Заявление об уходе Наталья Одарий-Захарьева написала вчера. Пока его рассматривает председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Окончательное решение еще не принято.
Что известно о Наталье Одарий-Захаревой
Ее профессиональный путь начался в 1998 году, когда она начала работу в Одесском психоневрологическом диспансере. В течение десяти лет она занимала ответственный пост
В 2004 году она успешно окончила Одесский медицинский университет по специальности "Сестринское дело". С 2008 года она приобретала опыт на разных должностях управления здравоохранения Одесской облгосадминистрации.
С 2020 года возглавила департамент здравоохранения Одесской ОГА.
Напомним, Одесская областная военная администрация внесла предложение об освобождении от должности начальника РВА Юрия Крука. Соответствующее заявление, направленное в Офис Президента, подписал Олег Кипер.