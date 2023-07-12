Глава департамента здравоохранения Одесской ОВА подала в отставку

Наталья Одарий-Захарьева. Фото: google

Стало известно, что директор департамента здравоохранения Одесской ОВ Наталья Одарий-Захарьева написала заявление на увольнение по собственному желанию. Окончательное решение еще не принято.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной администрации.

Читайте также:

Заявление об уходе Наталья Одарий-Захарьева написала вчера. Пока его рассматривает председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Окончательное решение еще не принято.

Что известно о Наталье Одарий-Захаревой

Ее профессиональный путь начался в 1998 году, когда она начала работу в Одесском психоневрологическом диспансере. В течение десяти лет она занимала ответственный пост

В 2004 году она успешно окончила Одесский медицинский университет по специальности "Сестринское дело". С 2008 года она приобретала опыт на разных должностях управления здравоохранения Одесской облгосадминистрации.

С 2020 года возглавила департамент здравоохранения Одесской ОГА.

Напомним, Одесская областная военная администрация внесла предложение об освобождении от должности начальника РВА Юрия Крука. Соответствующее заявление, направленное в Офис Президента, подписал Олег Кипер.