Підвіз води в Одесі: адреси та райони без водопостачання

Цістерна з водою.

В Одесі організували підвіз води через масштабні перебої з водопостачанням. Без води залишилися Київський та частина Хаджибейського районів міста, а також низка населених пунктів і житлових масивів. Причиною стала атака РФ по об’єкту критичної інфраструктури та проблеми з електропостачанням. Машини з технічною водою вже працюють у районах міста.

Про це повідомили в ЖКС Одеси, передає Новини.LIVE.

Проблеми з водою

Через знеструмлення об’єктів водопровідної системи подачу води припинили для споживачів Київського та частини Хаджибейського районів Одеси. Також без води залишилися села Лиманка й Червоний Хутір, житлові масиви "Райдужний", "Совіньон 1–5", "Чорноморка" та район Таїрово. У Хаджибейському та Приморському районах можливе зниження тиску. На час аварійної ситуації в місті організували підвіз технічної води. Водозабірні машини працюють за такими адресами.

Київський район:

вул. Варненська, 15

вул. Академіка Філатова, 5/2

вул. Академіка Корольова, 94

вул. Ярослава Мудрого, 19

вул. Наукова, 58/1

Хаджибейський район:

вул. Варненська, 15

вул. Академіка Філатова, 5/2

вул. Академіка Філатова, 54

вул. Академіка Корольова, 94

вул. Ярослава Мудрого, 19

вул. Наукова, 58/1

вул. Євгена Танцюри, 37/43

вул. Євгена Танцюри, 50

вул. Вадатурського, 71/1

вул. Варненська, 12 (школа №100)

Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Після стабілізації роботи енергосистеми подачу води планують відновити.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі, 12 лютого, Росія атакувала Одесу дронами. пошкоджено житлові будинки, торговельні об’єкти та енергетичну інфраструктуру. За попередніми даними, постраждала одна людина.

Також ми писали, що росіяни вчергове атакували ТЕС ДТЕК. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції. Це вже одинадцята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025.