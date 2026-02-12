Подвоз воды в Одессе: адреса и районы без водоснабжения

Цистерна с водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе организовали подвоз воды из-за масштабных перебоев с водоснабжением. Без воды остались Киевский и часть Хаджибейского районов города, а также ряд населенных пунктов и жилых массивов. Причиной стала атака РФ по объекту критической инфраструктуры и проблемы с электроснабжением. Машины с технической водой уже работают в районах города.

Проблемы с водой

Из-за обесточивания объектов водопроводной системы подачу воды прекратили для потребителей Киевского и части Хаджибейского районов Одессы. Также без воды остались села Лиманка и Красный Хутор, жилые массивы "Радужный", "Совиньон 1-5", "Черноморка" и район Таирово. В Хаджибейском и Приморском районах возможно снижение давления. На время аварийной ситуации в городе организовали подвоз технической воды. Водозаборные машины работают по следующим адресам.

Киевский район:

ул. Варненская, 15

ул. Академика Филатова, 5/2

ул. Академика Королева, 94

ул. Ярослава Мудрого, 19

ул. Научная, 58/1

Хаджибейский район:

ул. Варненская, 15

ул. Академика Филатова, 5/2

ул. Академика Филатова, 54

ул. Академика Королева, 94

ул. Ярослава Мудрого, 19

ул. Научная, 58/1

ул. Евгения Танцюры, 37/43

ул. Евгения Танцюры, 50

ул. Вадатурского, 71/1

ул. Варненская, 12 (школа №100)

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. После стабилизации работы энергосистемы подачу воды планируют возобновить.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Напомним, мы сообщали, что ночью, 12 февраля, Россия атаковала Одессу дронами. повреждены жилые дома, торговые объекты и энергетическая инфраструктура. По предварительным данным, пострадал один человек.

Также мы писали, что россияне в очередной раз атаковали ТЭС ДТЭК. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции. Это уже одиннадцатая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.