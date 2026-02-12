Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесса без воды — где стоять водовозы и как работают бюветы

Одесса без воды — где стоять водовозы и как работают бюветы

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 10:33
Подвоз воды в Одессе: адреса и районы без водоснабжения
Цистерна с водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе организовали подвоз воды из-за масштабных перебоев с водоснабжением. Без воды остались Киевский и часть Хаджибейского районов города, а также ряд населенных пунктов и жилых массивов. Причиной стала атака РФ по объекту критической инфраструктуры и проблемы с электроснабжением. Машины с технической водой уже работают в районах города.

Об этом сообщили в ЖКС Одессы, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Проблемы с водой

Из-за обесточивания объектов водопроводной системы подачу воды прекратили для потребителей Киевского и части Хаджибейского районов Одессы. Также без воды остались села Лиманка и Красный Хутор, жилые массивы "Радужный", "Совиньон 1-5", "Черноморка" и район Таирово. В Хаджибейском и Приморском районах возможно снижение давления. На время аварийной ситуации в городе организовали подвоз технической воды. Водозаборные машины работают по следующим адресам.

Киевский район:

  • ул. Варненская, 15
  • ул. Академика Филатова, 5/2
  • ул. Академика Королева, 94
  • ул. Ярослава Мудрого, 19
  • ул. Научная, 58/1

Хаджибейский район:

  • ул. Варненская, 15
  • ул. Академика Филатова, 5/2
  • ул. Академика Филатова, 54
  • ул. Академика Королева, 94
  • ул. Ярослава Мудрого, 19
  • ул. Научная, 58/1
  • ул. Евгения Танцюры, 37/43
  • ул. Евгения Танцюры, 50
  • ул. Вадатурского, 71/1
  • ул. Варненская, 12 (школа №100)

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. После стабилизации работы энергосистемы подачу воды планируют возобновить.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайловский,
  • пр. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвещения, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • ул. Героев обороны
  • сквер Прохоровский,
  • ул. И. Рабина,
  • ул. Инглези
  • пр. Леси Украинки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтана,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старобазарный.

Напомним, мы сообщали, что ночью, 12 февраля, Россия атаковала Одессу дронами. повреждены жилые дома, торговые объекты и энергетическая инфраструктура. По предварительным данным, пострадал один человек.

Также мы писали, что россияне в очередной раз атаковали ТЭС ДТЭК. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции. Это уже одиннадцатая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.

Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы отключения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации