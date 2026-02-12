Подвоз воды в Одессе: адреса и районы без водоснабжения

Одесса без воды — где стоять водовозы и как работают бюветы
В Одессе организовали подвоз воды из-за масштабных перебоев с водоснабжением. Без воды остались Киевский и часть Хаджибейского районов города, а также ряд населенных пунктов и жилых массивов. Причиной стала атака РФ по объекту критической инфраструктуры и проблемы с электроснабжением. Машины с технической водой уже работают в районах города.
Об этом сообщили в ЖКС Одессы, передает Новини.LIVE.
Проблемы с водой
Из-за обесточивания объектов водопроводной системы подачу воды прекратили для потребителей Киевского и части Хаджибейского районов Одессы. Также без воды остались села Лиманка и Красный Хутор, жилые массивы "Радужный", "Совиньон 1-5", "Черноморка" и район Таирово. В Хаджибейском и Приморском районах возможно снижение давления. На время аварийной ситуации в городе организовали подвоз технической воды. Водозаборные машины работают по следующим адресам.
Киевский район:
- ул. Варненская, 15
- ул. Академика Филатова, 5/2
- ул. Академика Королева, 94
- ул. Ярослава Мудрого, 19
- ул. Научная, 58/1
Хаджибейский район:
- ул. Варненская, 15
- ул. Академика Филатова, 5/2
- ул. Академика Филатова, 54
- ул. Академика Королева, 94
- ул. Ярослава Мудрого, 19
- ул. Научная, 58/1
- ул. Евгения Танцюры, 37/43
- ул. Евгения Танцюры, 50
- ул. Вадатурского, 71/1
- ул. Варненская, 12 (школа №100)
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. После стабилизации работы энергосистемы подачу воды планируют возобновить.
Бюветы в Одессе
В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- пр. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвещения, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- пр. Леси Украинки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтана,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
Напомним, мы сообщали, что ночью, 12 февраля, Россия атаковала Одессу дронами. повреждены жилые дома, торговые объекты и энергетическая инфраструктура. По предварительным данным, пострадал один человек.
Также мы писали, что россияне в очередной раз атаковали ТЭС ДТЭК. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции. Это уже одиннадцатая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.
